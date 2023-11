Blanca Ovelar cuestiona enfoque comercial en carreras de Medicina

La senadora Blanca Ovelar habló de la Ley que busca suspender la apertura de carreras de Medicina en Paraguay por cinco años afirmando que se trata de un "negocio" en el que solo se venden títulos y no formación.

En contacto con NPY y Monumental 1080 AM, la senadora Blanca Ovelar habló del proyecto de Ley que se tratará este miércoles en el Senado, que pretende suspender por un lustro la apertura de carreras de Medicina en el país.

Para la senadora, la situación actual es "crítica" ya que hay universidades que incluso operan con amparos al no contar con la habilitación oficial del Cones.

Fustigó que la educación superior, más aún en carreras importantes como Medicina, esté enfocada en el negocio y no "en el servicio capital del estudio para el ser humano".

"Hablan de cuestiones de mercado y no tiene nada que ver. Es un problema de escala y no mercado. No puede entrar en la cuestión de libre competencia algo que no es un bien comercializable, es un bien público, desde el Estado tiene que existir reglas que regulen eso", dijo la senadora a la par de señalar a la bancada de Honor Colorado como los principales opositores del proyecto de Ley.

Ovelar afirmó que a la par se deben elevar las exigencias académicas para la apertura de las carreras y detalló que el Cones no tiene presupuesto.

"Toda esa rigurosidad que exige un hospital escuela queda subordinado a un interés comercial. Es sorprendente como ha crecido y casi con descaro", reiteró.