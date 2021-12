Bioquímica refiere que ómicron no debe generar pánico en la población

Graciela Russomando indicó que la variante ómicron podría afectar a un alto porcentaje de la población, una vez que ingresa a un país, pero sostuvo que “no es una variante para generar pánico”.

La doctora Graciela Russomando, ex directora del laboratorio del Senacsa, explicó los alcances y riesgos de la variante ómicron del covid-19 y afirmó que si bien es mucho más contagiosa no se debe generar pánico ante esa situación.

“Cuando uno dice no preocuparse, la gente se relaja y eso no es bueno tampoco. Yo me refiero a que no se genere susto, porque no es una variante para generar pánico”, explicó a Monumental 1080 AM.

Russomando dijo que la vacunación contra el Covid-19 es efectiva. “En líneas generales, la vacunación con dos dosis es muy efectiva para cualquier variante”, expresó.

"Lo que se observa es que es altísima su transmisibilidad, es la más alta observada de todas las variantes, es decir, la propagación es extremadamente rápida en la población, que ya observamos en diferentes países del mundo", señaló la doctora.