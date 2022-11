Benjamín Zapag dice que Marcello inició la gresca y que Grau le pegó

Benjamín Zapag declaró y dijo que Marcello Fretes Laterra fue quien le cerró el paso y Héctor Grau quien le propinó los golpes. Aseveró que los puñetazos “vinieron de costado y a traición”.

Benjamín Zapag, el hijo de Raúl Zapag, prestó declaración este miércoles por el caso de la salvaje agresión que sufrió el pasado 6 noviembre dentro de una discoteca en Asunción. Relató lo acontecido esa noche y aseguro que ambos imputados tuvieron acción directa.

Acusó a Héctor Iván Grau Arroyo de realizar las brutales golpizas y dijo que Marcello Giovanni Fretes Laterra fue quien inició la gresca, gritándole en el baño sin razón inicial. Indicó que, alrededor de las 3:00 de la madrugada del pasado 6 de noviembre, ingresó solo al baño del bar Morgan de Asunción y, cuando estaba por salir, un hombre “con barbita” que estaba recostado en la pared interior al lado de la puerta del baño lo interceptó y le gritó.

“Me grita ‘ahh’ y le pregunto ‘qué pasa’, con la intención de saber por qué me gritó de esa manera y me vuelve a gritar ‘ahh’, ambos gritos con tono amenazante, en ese momento recibí golpes de puño en la cara de una persona que no era quien me gritó”, sostuvo en su declaración dada a conocer por escrito públicamente. Agregó que los golpes “vinieron de costado y a traición” y que los recibió en el lado izquierdo del rostro. Al levantar la mirada, pudo ver que quien lo agredió fue un joven vestido con una remera amarilla, tras lo cual se retiró y fue junto a sus amigos y ya posteriormente fue trasladado hasta su casa donde lo llevaron al sanatorio Migone.

Ricardo Preda, abogado de los Zapag, alegó que teniendo en cuenta que Fretes fue quien inició la gresca, tampoco se puede deslindar su responsabilidad en el caso. “Los golpes no se hubieran producido si Fretes no le salía al paso a Benjamín cuando pretendía salir del baño.

La agresión se pone en marcha con el grito, cuando Benjamín le pregunta qué pasa. La jueza calificó como una coautoría porque estimo que considera que pudo haber un acuerdo previo en que uno provocaría y el otro golpearía”, aseveró.

Además, señaló que antes de que Benjamín ingrese en el sanitario, aparentemente, los dos rugbistas implicados en la agresión estaban jugando el famoso juego de piedra, papel o tijera y que quienes perdían recibían bofetadas. “Estaban en una situación donde estaban practicando actos violentos y obviamente esto les tenía acelerados”, remarcó Preda.