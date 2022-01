Bebé de padres no vacunados en UTI por covid

En contacto con Monumental 1080 AM, el doctor Silva explicó que el cuadro del menor es severo y que sus padres no están inmunizados.

Agregó que los mismos no creen en la efectividad de las vacunas, razón por la que se negaron en su momento a inmunizarse.

"Actualmente el menor está con pronóstico reservado", señaló.

Agregó que también se reporta un bebé de 11 días con covid-19 en observación, también de padres no inmunizados.

