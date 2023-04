Beba perderá 4 dedos por supuesta negligencia médica

Padres de una beba denunciaron supuesta negligencia médica en el Hospital Distrital de Hernandarias. Deben amputar a la niña 4 dedos.

Richard Orgiola, padre de una beba de 9 meses, dijo que en el Hospital Distrital de Hernandarias prácticamente torturararon a su hija. Dijo que desde el primer día que la niña comenzó a llorar sin parar, la llevaron al hospital, en un primer momento, los médicos alegaron que se trataba de dolor de oído, fue medicada y volvió a su casa.

Ante la falta de mejoría volvieron a llevarla, ya presentaba fiebre, allí los médicos de turno diagnosticaron Chikunguña, indicaron que fuera tratada con dipirona y señalaron que volvieran a casa.

La pequeña no mostraba mejoría y la fiebre no cesaba, volvieron a llevarla al mismo hospital por tercera vez, esta vez dijeron que era supuestamente fiebre. Desde entonces la niña no mostraba mejorías, dijo el padre al punto de que ya contrajo una infección muy alta.

El padre alegó, que más tarde se enteraron, de que en ningún momento una especialista vio a la niña, sino residentes. “Le jugaron todo a mi hija, tiene 4 deditos perjudicados que ya tienen la célula muerte en la mano derecha. Me duele en el corazón que deban amputarle”, expresó.

Asimismo, Orgiola, relató, qué malvivientes le vaciaron la cuenta, donde contaba con G. 6 millones para costear los gastos de su hija. Para cualquier ayuda queda habilitada la línea 0985 306 734.