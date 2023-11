Barchini sigue desacreditando comprometedor informe policial

Un ofuscado Ángel Barchini, ministro de Justicia, se ratificó en que el informe de la Policía "no tenía consistencia". Desde el Departamento contra el Crimen Organizado aseguran que sus documentos salen con rigor.

"Imagínense si el Ministerio de Justicia va a estar abocado a las denuncias irresponsables que recibe. Hay que ser serios con la información", dijo ofuscado el ministro Ángel Barchini sobre el informe del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional.

Barchini aseguró que informes similares los reciben por la decena cada minuto, sin embargo, el jefe del Departamento contra el Crimen Organizado aseguró a Monumental 1080 AM que solo envían a Justicia informes cuando tienen datos concretos.

"No tenía consistencia el informe. Decía tres reos que estaban en Cereso, que no era verdad, también hablaba de un delito genérico", manifestó al tiempo de que no se envió el documento por las vías correspondientes.