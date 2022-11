Balean fachada de un departamento en Ciudad del Este

Un departamento fue baleado en la noche de este martes en Ciudad del Este. La ocupante del local responsabiliza del hecho a su expareja.

El hecho de violencia se registró el martes, minutos antes de la medianoche en el barrio San José de Ciudad del Este, jurisdicción de la comisaría sétima, cuyos personales intervinieron en el sitio esta mañana, luego de que la propietaria del edificio encontrara restos de vidrios frente a su patio. Luego se percataron que la fachada del departamento ubicado en el segundo piso estaba con los destrozos.

Con la verificación encontraron 5 impactos de proyectiles que afectaron la puerta y el protector de baranda de vidrio del departamento ocupado por Keyla Ortiz, quien está alojada en el sitio a poco tiempo.

Al observar el registro de cámaras del edificio, la misma sindica como responsable de hecho a su expareja, un hombre de 40 años de nacionalidad brasileña residente en Pedro Juan Caballero.

La mujer indicó que no se percató del momento en que ocurrió el hecho, pues ya estaba durmiendo. También relató que se había separado de su ex pareja, quien aparentemente no acepta la ruptura de la relación y ante lo sucedido formuló su denuncia ante el temor de que sea atacada nuevamente.