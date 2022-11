Aún existen muchas dudas sobre la muerte de Javier Ibarra

El fiscal Gerardo Mosqueira, explicó que la empleada del ex fiscal Javier Ibarra "pudo haber tocado o disparado" el arma de fuego que acabó con la vida del ex funcionario. Es una pistola calibre 22 que aún no se localizó

El fiscal Gerardo Mosqueira explicó en la tarde de este martes que Aida María Villalba, quien se desempeñaba como empleada del ex fiscal de la Unidad Especializada Antidrogas del Ministerio Público y ex viceministro de Seguridad Interna, Javier Ibarra, fue imputada por hurto especialmente grave, cuya expectativa de pena es de 1 a 10 años de cárcel. El fiscal explicó que Villalba fue la primera persona que ingresó el viernes pasado a la vivienda de Ibarra, ubicada en la ciudad de San Lorenzo, Departamento Central, en compañía del casero Máximo Torres. “Lo que nos confirma es que ella habrá alzado el arma”, expresó. El representante del Ministerio Público dijo que Ibarra siempre portaba en un bolso de mano una pistola calibre 22 y que es el arma que ellos sospechan que acabó con su vida. Comentó que teniendo en cuenta esa situación y que la mujer ingresó al lugar, sospechan que ella sustrajo el arma con el fin de hurtar porque es automática y tiene un gran valor.

