Atacaron con machete a un trabajador para robarle la moto

Don Justo comentó que salía de su vivienda y se disponía a ir a su lugar de trabajo cuando fue “atropellado con machete” por parte de dos delincuentes.

La víctima refirió que su motocicleta no arranca en primera y que mientras los desconocidos intentaban arrancar ya fueron perseguidos por los vecinos con cascotes y a una cuadra dejaron abandonada la motocicleta y se dieron a la fuga.

En ese momento, llamaron a la Policía Nacional y uno de los agentes ingresó a una zona boscosa, donde logró capturar a uno de los supuestos autores.

Los vecinos y la víctima ingresaron en el lugar, de donde recuperaron el machete utilizado por los delincuentes.

Don Justo destacó el actuar de uno de los policías que solo ingresó en la zona boscosa en busca de los sospechosos.

“Es muy valiente el policía, si tenemos cinco de esa clase, van a terminar los delincuentes. Solo le agarró, entraron también los demás, pero él ingresó más lejos”, agregó.

#AHORA Asaltantes atacaron a un hombre con un machete para robarle su motocicleta. Tras una persecución, pudo recuperar su elemento de trabajo.



''Me asusté demasiado grande, estaba saliendo y me atropellaron con un machete. Querían arrancar la moto y primero no podían, luego le… pic.twitter.com/y1zNXkFzbz