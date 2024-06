Asalto a casa de cambios: Sospechoso pide derecho a réplica

Amado Urunaga, señalado como sospechoso en el reciente asalto a una casa de cambios en Villamorra, asegura que no tuvo nada que ver con el hecho. En un audio enviado a su abogada, Urunaga aclara su posición y solicita el

En el mensaje, Urunaga reconoce haber cometido delitos en el pasado, pero insiste en que actualmente lleva una vida honesta.

"Trabajo todo el día, tengo mi negocio de empeño, tengo una granja, tengo mi familia. Ya no estoy metido en nada", afirmó. "Trato de llevar una buena vida, pero siempre me involucran. No tengo nada que ocultar", añadió. El caso continúa bajo investigación.