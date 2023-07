Asaltaron a un repartidor de bebidas en Bañado Sur

Un repartidor de bebidas fue asaltado por motochorros mientras bajó de su camión para descargar productos a un local en el Bañado Sur. Se alzaron con G. 7 millones que serán descontados de su salario.

La inseguridad nuevamente dio un golpe a los trabajadores cuando en el Bañado Sur un camionero repartidor de bebidas fue asaltado por motochorros que lo encañonaron con un arma corta y le exigieron que entregue el dinero que llevaban.

El total que fue robado al trabajador ronda los G. 7 millones y la víctima lamenta que él mismo deberá reponer la suma ya que se lo descontarán porque no tienen seguro para tales eventualidades.

"Me apuntaron con el arma directo a la cabeza y se llevaron G. 7 millones. Ahora la empresa me va descontar a mi porque no tenemos ni seguro, voy a tener que seguir trabajando", dijo el trabajador perjudicado.

El hombre dijo que hizo la denuncia ante la Policía, le proporcionaron los videos de circuito cerrado pero no tiene esperanzas de que los uniformados logren dar con los sujetos y menos recuperar aunque sea parte del dinero.