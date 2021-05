Asaltan distribuidora en Villa Elisa

Otro asalto golpea a la ciudad de Villa Elisa. Una distribuidora de lácteos fue visitada por dos delincuentes armados que primero simularon ser clientes.

La tarde del jueves se desarrollaba tranquilamente en una distribuidora de lácteos ubicada sobre la avenida Von Polesky de la ciudad de Villa Elisa. En un momento, a las 18:30 dos sujetos simularon ser clientes.

Solicitaron un producto en oferta e interactuaron con los dos dependientes del local. Cuando fueron hasta la caja registradora, sacaron un arma de la mochila para exigir la entrega de todo el dinero.

"No fueron violentos. Solo me amenazaron en varias ocasiones: "colaborá y no te va a pasar nada", indicó una de las víctimas.

Según esta persona es la primera vez que delincuentes asaltan el lugar. "Manejábamos sencillo", acotó.