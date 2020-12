Asaltan comercio en Mariano Roque Alonso

Una trabajadora de un minimercado en Mariano Roque Alonso vivió momentos de terror en manos de motoasaltantes, que a punta de arma de fuego le pidieron que entregara todo el monto en caja.

Un asalto a mano armada ocurrió en horas de la noche en un minimercado en Remanso, Mariano Roque Alonso, llegaron de sorpresa y con suma violencia ordenaron directamente todo el monto en caja.

"No entraron como clientes, ya directamente con el arma me apuntaron en la cabeza y amenazaban con disparar", fue el relato de la víctima, que manifestó quedar bloqueada del susto y no tuvo reaccionó para abrir la caja, por lo que el otro malviviente arrancó el aparato y se llevó todo el dinero en efectivo.

Los agentes policiales manifestaron que en ese momento el circuito cerrado no estaba funcionando por lo que se pudo registrar el actuar de los delincuentes.