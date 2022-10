Asaltan bodega en Acahay

En imágenes de circuito cerrado quedó captado el momento en el que un delincuente a punta de arma de fuego asaltó una bodega en la localidad de Acahay, Departamento de Paraguarí.

Según los datos, el sujeto ingresó al local con una pistola y fuera del mismo lo aguardaba su cómplice a bordo de una motocicleta.

El local asaltado es una bodega y despensa del que se llevaron la suma aproximada de G. 10 millones y aparatos celulares.

El propietario del local no opuso resistencia y comentó que no es la primera vez que sufre hechos de robo y aún así dijo que no le queda de otra que seguir trabajando.

Comerciantes de la zona piden mayor presencia policial en la zona.