Arregui defiende gestión de Seprelad y critica expresiones de Peña

El exministro de Seprelad, Carlos Arregui, criticó a Santiago Peña por poner en duda el trabajo de "buenos técnicos". Calificó de "desatinadas" las expresiones del electo nuevo presidente de la República.

El exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, salió al paso de los cuestionamientos del futuro jefe de Estado, Santiago Peña, quien cuestionó que en los últimos cinco años se usó la institución como “garrote político”.

“Desmiento categóricamente. Estuve escuchando las desatinadas declaraciones del presidente electo y habría que preguntarle qué entiende por garrote político”, criticó Arregui.

Explicó que la Seprelad no solo remitió informes sobre los movimientos del titular de la ANR, Horacio Cartes, y aseguró que no hay ningún informe financiero respecto a Santiago Peña o su padre. "No sé de dónde habría sacado esa información”, señaló al respecto.

“¿A qué se refiere cuando habla de garrote político? Es más, pone en duda el trabajo de técnicos brillantes, algunos de ellos capacitados incluso en la misma universidad en la que él se formó en los Estados Unidos”, añadió.