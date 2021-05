Apagón analógico afectará casi al 50% de los hogares paraguayos

A través de una encuesta realizada, se determinó que los hogares de menor nivel económico serán los más afectados por el apagón analógico previsto para el 31 de diciembre de este año. Piden sus postergación.

De acuerdo a las estadísticas de la consultora internacional Ibope, especialista en medir el ráting de audiencia de los programas de televisión, el 44,6% de los hogares no cuentan con televisores aptos para recibir la señal digital de los canales de aire, mientras que un 5,0% de los hogares están parcialmente afectados por la falta de señal, debido a que alguno de los equipos con que cuentan no tiene el sistema requerido para recepcionar dicha señal.

Según expresó a Última Hora Nancy King, gerente de Ibope en Paraguay, migrar la señal analógica en estos momentos a la digital de los canales de aire no es una prioridad para el Gobierno, debido a todos los problemas que afronta a causa del covid-19, por lo que considera que Conatel debería rever de postergar la fecha para realizar el cambio.

Sostuvo que hay una mayoría de hogares que no cuentan con la capacidad para recibir la señal digital y que sería una falta de sensibilidad exigirla en plena pandemia.

"¿Quién no quiere cambiar la tecnología? Todos lo queremos, pero no podemos perder la sensibilidad hacia los que aún no tienen la posibilidad de cambiar sus tevés”, remarcó.

Según los datos, las zonas con principal afectación serán residentes en Asunción, el área metropolitana, Central, Presidente Hayes, Paraguarí y Cordillera.