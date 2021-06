Anuncian ingreso del frío polar

La DMH emitió este jueves un reporte sobre la advertencia del ingreso del frente frío polar para este fin de semana. Mientras que para la próxima semana la mínima anunciada es de 1º C y 2º C.

De acuerdo a la Dirección de Meteorología el ingreso del crudo invierno podrá acentuarse este fin de semana con el descenso de la temperatura. Indican que se podría generar escarchas de hielo debido a las mínimas desde el día sábado, donde se percibirá vientos moderados a fuertes del sur, con lluvias.

Para el domingo se anuncia una mínima de 10º C, con vientos del sur y continuidad de lluvias. Para el día lunes se prevé que la mínima ronde entre los 4º C y 6º C, mientras que la máxima no superará los 12º C.

Según el informe, se espera que los días de mayor frío sean el martes y miércoles con mínimas de 1º C y 2º C, en el Chaco paraguayo se tendría un centígrado más alto, entre 3º C y 5º C