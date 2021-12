Anuncian ferias de empleos en Itauguá y Luque

El especialista en empleos, Enrique López Arce, anunció en la tarde de este lunes que preparan dos grandes ferias de empleos en Luque e Itauguá. Las empresas que cuentan con vacancia son del rubro textil y cárnico.

Oportunidades para personas que atraviesan la difícil situación de estar desempleado se presenta para este miércoles 15 de diciembre. Enrique López Arce declaró, que la dos grandes ferias tendrán principalmente puestos para el sector textil y cárnico. Indicó, que en caso de que as personas no puedan preparar su cv, habrá mesas de asistencias para preparar as hojas de vida.

Mencionó que además anuncian capacitación a personal delivery para las reglas de tránsito. Instó a las personas a acercarse desde temprano en ambos lugares. Será de 09 a 13 horas.