ANDE deja sin energía a Capiatá por diez horas en medio del calor

Vecinos de Posta Ybycuá no pudieron dormir debido a que la ANDE les dejó sin energía durante 10 horas. Tuvieron que sacar sus colchones a la intemperie para intentar dormir en medio de una insoportable ola de calor.

La ola de calor solo se puede sobrellevar con energía eléctrica pero la ANDE parece no ser consciente de ello, ya que dejaron sin luz a varios puntos de Capiatá.

Un vecino, que tuvo que sacar los colchones en el patio para que junto con su familia puedan intentar dormir en medio de las altas temperaturas que persisten incluso en horas de la noche, fustigó a la estatal porque igual debe pagar por un servicio que no recibe.

"Me dijeron que en 12 horas iban a solucionar porque todo Capiatá está con problemas. Este mes me vino G. 377.000 la energía por algo que no estoy usando. Hace un calor de mil demonios, no sé a quién voy a reclamar, una vergüenza es este sistema", fustigó.