Alumnos de preescolar no pueden empezar clases por riesgo de derrumbe

La escuela Mauricio José Troche de Zeballos Cué no puede recibir a sus alumnos de preescolar porque existe serio riesgo de derrumbe de sus aulas. El MEC prometió intervenir pero los padres analizan tomar la escuela.

Según explican, el MEC prometió una intervención para revertir la situación y que los alumnos puedan tener clases, pero los padres, escépticos, amenazan con toma la institución si el MEC no cumple con su palabra.

"Aclaramos al Gobierno que no nos vean la cara, si no cumplen vamos a tomar la institución, ya no vamos a llamar a nadie, van a venir a encontrar la escuela tomada, ya estamos cansados de esta situación, hace años nos tienen con promesas. Son nuestros hijos los que pagan los platos rotos de algunos irresponsables del MEC", advierten los padres.