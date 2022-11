Alto Paraná y Central son principales focos de feminicidios

El Centro de Documentación y Estudios informó que en lo que va del 2022 suman 36 las víctimas de feminicidio. Asimismo, se detalló que Asunción, Central y Alto Paraná son las zonas con más casos denunciados.

En lo que va del 2022, de los 36 casos registrados, 11 ocurrieron en el Departamento Central, constituyéndose así como la zona de más ocurrencia de feminicidios. En segundo lugar se ubica Alto Paraná, con cuatro casos, y luego, Asunción con tres víctimas.

En setiembre no se registraron feminicidios y los meses con más casos fueron junio y julio. Misiones es el único departamento que no registró feminicidio hasta la fecha, según el Observatorio de Igualdad y No Discriminación del Centro de Documentación y Estudios (CDE).

Estas víctimas de feminicidio forman una lista construida con los criterios establecidos en el artículo 50 de la Ley 5777 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia y otros criterios institucionales; se consideran casos de mujeres trans, aclarando y visibilizando cuando se trata de ello (este año no hay casos), según explicaron desde la organización.

Además, se tienen en cuenta las voces de testigos o familiares, independientemente del criterio o la carátula fiscal, y los casos de niñas cuyas muertes se producen a causa de abuso sexual, tal como establece el inciso “c” del artículo 50 de la citada legislación.

El Centro de Documentación y Estudios explica que en los otros años ocurrían más casos de feminicidios durante los meses de verano y que en este 2022 el aumento se dio en junio y julio.