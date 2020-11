Alto Paraná: Preocupa relajo de la ciudadanía en protocolo sanitario

Preocupa a autoridades sanitarias el aumento de casos positivos del covid-19 en Alto Paraná. Alertan que relajo en la ciudadanía tiene el sistema de salud colapsado.

La Dra. Dalia Medina expresó este viernes su angustia ante el total relajo de la ciudadanía en cuanto al protocolo de salud, especialmente en el microcentro de Ciudad del Este.

"Este es el momento que debemos cuidarnos, si estuvimos 5 meses encerrados qué cuesta seguir con las medidas de higiene", expresó la profesional. Por otro lado recalcó que el virus se reparte en fiestas y partidos barriales que no tienen protocolo alguno.

"Los fines de semana acá es un festín y no pueden continuar así y no solamente acá, sino en el resto del país", declaró Medina. Por otro lado, contó que el sistema de salud ya está colapsado en la región no solamente por los casos positivos del covid, sino también por las demás patologías propicias de la época, por lo que prima la importancia de respetar las medidas sanitarias. "

Es alarmante la situación y no nos deja de preocupar, le pido a la gente que se cuide que tome en serio, esto no es una cuestión de alarmar a la gente, es para concientizar", recalcó.