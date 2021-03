Alto Paraná no se queda atrás con la protesta contra la corrupción

La población de Alto Paraná también se une a la protesta contra la corrupción el Gobierno. Señalan la mala administración del Presidente de la República.

Los ciudadanos también elevaron la voz contra los repetitivos hechos de corrupción, acentuados aún más durante la pandemia en el país. La convocatoria fue en la rotonda Oasis de Ciudad del Este, donde piden cambios en el Gobierno y no más corrupción.

“Le quiero dejar bien claro a este Gobierno que Alto Paraná ya no le reconoce como Gobierno. Queremos destituirle porque es un inoperante, un inútil, que desde que subió nos tiene en zozobra, en amenaza, entonces nosotros ya perdimos la confianza, así que no nos amenaces de que nos vas a meter en cuarentena, porque nosotros queremos trabajar, en los hospitales no hay remedios y nadie va a acatar ningún decreto”, expresó una de las manifestantes.

En Asunción hay una multitudinaria presencia de personas que gritan la salida del Presidente de la República.