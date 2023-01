Alto Paraná: Expolicía continúa desaparecido

El expolicía reportado como desaparecido hace más de un mes en Ciudad del Este, sigue sin localizado. La familia reclama el poco avance investigativo.

La desaparición fue denunciada el 6 de diciembre del año pasado por la esposa, quien dijo que tuvo información de que su marido fue raptado por indicación de una persona.

Se trata de Lidio Benítez, quien años atrás se desempeñaba como personal activo de la Policía Nacional, pero se retiró luego tras una supuesta implicancia con el narcotráfico y serie de asaltos.

Según su esposa, Fidelina Martínez, en la mañana del martes 6 de diciembre le dijo que iría a Foz de Yguazú para cargar combustible y a su retorno debía encontrarse con alguien en el Km. 10 de Ciudad del Este. Este fue el último contacto que tuvo con él, nunca más atendió el teléfono celular y nada más supo de su paradero.

Comentó que le informaron de que su marido fue raptado por orden de un tal “Toro Urunaga” un hombre cuya casa fue tomada por asalto meses atrás y la policía lo rescató de la baulera de un vehículo. En ese hecho fueron detenidos los asaltantes y se manejó el caso como probable intento de secuestro.

El caso está a cargo del fiscal Osvaldo Zaracho quien confirmó que la persona sindicada por la esposa del desaparecido se presentó poniéndose a disposición y como no encontraron indicios que le impliquen, fue desvinculado de la investigación. Igualmente, señaló que policías de antisecuestro y criminalística trabajan rastreando los últimos contactos y el teléfono de la víctima.

Esperan el informe de la telefonía celular, ya que no encontraron datos relevantes hasta el momento. Los familiares insisten en saber noticias del ex policía puesto que a más de un mes no hay avance en la investigación.