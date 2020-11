Allanan vivienda tras robo de automóvil

Un inquilinato fue allanado en horas de la tarde de este lunes, tras el robo de vehículo. Lo llamativo es que la amiga de la víctima es la principal sospechosa del asalto.

Una mujer fue víctima de un asalto a mano armada el pasado miércoles en Fernando de la Mora. Según el testimonio de la víctima; Ella quedó de verse con su amiga y ya cuando se encontraba en el lugar con la misma, un hombre apunta de arma de fuego despojó a ambas de su celular y sin embargo solo a ella le pidió la llave de su vehículo.

Explicó, que el hombre llegó con claro objetivo de solo llevarse su rodado y que su amiga no tuvo una expresión de susto por lo que llamó su atención. "El vehículo de las dos estaba ahí, pero solo a mí me pidió la llave", indicó la mujer.

Tras varias indagaciones, la Policía Nacional allanó este lunes el inquilanato donde vive esta amiga y en el lugar se encontró un vehículo completamente desarmado.

"Mi supuesta amiga creo que organizó todo. Ella primero me invitó a tomar tereré y después cambió para ir a merendar. Me fue muy raro que no se asustara y que no reaccionara rápidamente", manifestó la denunciante.

Hasta el momento no se ha confirmado si se trata del mismo vehículo, sin embargo la mujer ya afirmó que la cartera que se encontró sí le pertenece y que el rodado cumple con las características del suyo.

Se aguarda a que termine el procedimiento fiscal y policial para determinar el hecho. Mientras que la amiga ya está detenida como principal sospechosa del robo.