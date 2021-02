Allanan inmuebles tras incautación de cocaína proveniente de Paraguay

La Fiscalía y la Senad realizan cuatro allanamientos en simultáneo tras la incautación récord de 23 toneladas de cocaína en Alemania y Bélgica. Serían 6 empresas, dos de estas paraguayas, estarían vinculadas a la carga.

Tras un trabajo en conjunto de la Senad, agencias internacionales y la Fiscalía se procedió a 4 allanamientos en simultáneo, luego de una mega incautación de cocaína en territorio europeo.

Se trataría de al menos 23 toneladas de la droga halladas en un cargamento en Alemania y Bélgica, se trataría de cargamento más grande hallados en los últimos años a nivel mundial. Según el director nacional de aduanas, Julio Fernández Frutos, sería 6 empresas vinculadas al cargamento, dos empresas paraguayas, dos brasileñas y dos israelíes.

Por su parte el vocero de la Senad Francisco Ayala sostuvo que Bélgica confirma que cierto porcentaje de la carga que iba desde Paraguay fue contaminada en Ecuador, se investiga si el resto del cargamento salió del país. "El hecho de que la droga haya salido o no de acá, no significa que no haya vinculación con el país", expresó.