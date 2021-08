Alejandro Ramos estaría internado en un hospital de PJC

De acuerdo con reportes preliminares, un hombre se habría presentado en un hospital de Pedro Juan Caballero alegando ser Alejandro Ramos. Sin embargo, la Policía no puede confirmar aún su identidad debido a su estado crítico de salud.

El sujeto estaría internado desde hace 20 días. Las autoridades se dirigen a la ciudad para determinar si se trata efectivamente del líder del grupo criminal que secuestró a Félix Urbieta en 2016.

Según Jorge Vidallet, subcomisario de Investigaciones de la Policía Nacional, el sujeto habría ingresado al nosocomio por un cuadro respiratorio sin documentaciones más que una partida de nacimiento.

Vidallet dijo que se espera el resultado de criminalística quienes serán los encargados de determinar si se trata de Ramos.

Nelson Domínguez, suboficial encargado del sistema AFIS, explicó que fueron convocados para presentarse de forma encubierta para realizar la identificación del sujeto.

Señalaron que el sistema AFIS tarda en procesar sus huellas dactilares debido a que no cuenta con datos actualizados sobre Ramos. No obstante, aseguró que este contratiempo no significa que no se pueda identificarlo.