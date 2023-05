Alegre ratifica que no renunciará al PLRA

Efraín Alegre anunció en video que no pretende dar un paso al costado y que no se "entregará el directorio al cartismo". Afirmó que fueron electos por el pueblo liberal pero no se negará a elecciones partidarias.

El presidente del PLRA, Efraín Alegre, desmintió los rumores de su renuncia y se ratificó en que no dimitirá al cargo pero aseguró que si se quieren hacer cambios inmediatos se llame a elecciones partidarias. "No vamos a entregar el directorio al cartismo. No voy a renunciar. Decirles a los liberales que sí, si quieren estos señores que pretenden atropellar y atracar los estatutos partidarios, si quieren hacer elecciones vamos a hacer elecciones, que se exprese el partido liberal. Pero por la ventana, nadie va a tomar el Partido Liberal", dijo. Reiteró que los cambios se deben realizar por "el camino de la institucionalidad y de los principios y valores liberales". "No vamos a entregar el directorio al cartismo. No voy a renunciar"



Dice Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal.



