Alegre advierte que no se retirará del PLRA

El ex presidenciable, Efraín Alegre, indicó que no se apartará del Partido Liberal, luego de que sus opositores pidieran su renuncia a la titularidad.

El presidente del Partido Liberal y ex candidato a la presidencia de a República de este periodo, Efraín Alegre, se hizo presente entre los manifestantes que exigen a apertura del sobre 4 sobre el TSJE.

El mismo aprovechó para expresar que seguirá firme en el PLRA, luego de que sus opositores exigieran su renuncia como titular de partido, acusándolo de llevar al quiebre al partido.

Alegre, expresó que, seguirá en su puesto, indicó que su derrota no significa que deba luchar más por la población vulnerable. “Vamos a seguir trabajando por la gente, yo no me rindo, por la ciudadanía, por la democracia, por los compatriotas excluidos en a pobreza y vulnerabilidad”, manifestó de manera contundente.