Agricultores redujeron a dos supuestos ladrones de cosecha

Cansados del robo de su producción, mandioqueros de Minga Guazú se organizaron y sorprendieron a dos sujetos cuando hurtaban sus productos. Lamentaron que la Policía volviera a poner en libertad a uno de ellos.

Agricultores de Minga Guazú redujeron a golpes a dos hombres que aparentemente estaban robando producción de mandioca. En horas de la madrugada lograron sorprender a dos hermanos que ya tenían preparadas varias bolsas arpilleras cargadas con mandioca y seguían extrayendo más de una chacra ubicada en el Km. 24 Monday del referido municipio.

Los vecinos rodearon a los sujetos identificados como Aníbal y Eligio Ramírez Espínola a quienes antes de entregar a los personales de la comisaria jurisdiccional sometieron a una golpiza.

Los dos presentaban lesiones en distintas partes del cuerpo cuando llegaron los policías, por lo que primeramente fueron llevados al hospital distrital. Grande fue la sorpresa de los afectados cuando fueron informados que solo uno, Eligio Ramírez Espínola, de 38 años, fue puesto a cargo de la justicia.

Tenía una orden de captura pendiente por abigeato, de un hecho ocurrido en marzo de este año. Su hermano fue liberado y según argumentaron desde la comisaria octava, interviniente en el caso, los vecinos no quisieron firmar la denuncia por el hurto de la mandioca y este no tenía cuentas pendientes con la justicia, por lo que no tuvieron opción más que liberarlo.

De acuerdo a los productores, casi a diario sufren el robo de sus cultivos. Uno de los agricultores que tiene la mayor parcela sostuvo que de forma semanal le hurtan entre 600 a 700 kilos de mandioca. El producto es bastante demandado, por lo que rápidamente se comercializa y debido a que la producción no es alta tiene un costo mayor, por lo que el perjuicio es grande, según señalaron.