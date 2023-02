Agresor de Zapag habría violado orden de alejamiento, denuncian

Raúl Zapag, padre de Benjamín Zapag quien meses atrás sufrió una brutal agresión en un local nocturno, dijo que su hijo encontró a su agresor en una fiesta. “El imputado no acató la orden de estar lejos de mi hijo”, dijo

“El beneficiado con libertad ambulatoria decidió no acatar la orden judicial de no estar a menos de 500 metros de mi hijo, aún a sabiendas de la vioalción de la orden judicial. El imputado decidió no irse, por lo que tuve que decirle a Benjamín que regrese a casa”, manifestó Raúl Zapag, padre de la víctima.

Asimismo, lamentó la debilidad de la justicia paraguaya en la aplicación de las leyes y dijo que en nuestro país "nadie hace caso a la justicia".

Por su parte, el abogado de la familia Zapag, Ricardo Preda, adelantó que van a solicitar la revisión de la medida alternativa otorgada al imputado Marcello Fretes Laterra, ya que el mismo actuó en conocimiento de la restricción que existe sobre la orden de alejamiento al joven agredido.

"Nosotros vamos a presentar oficialmente la revocatoria de esta medida por la violación de una regla de conducta emitida por un juzgado", dijo Preda en contacto con NPY.