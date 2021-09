Agente de la PMT habría atacado a un joven con una picana eléctrica

Un hombre denunció este martes el ataque de un efectivo de la PMT, en el vídeo se puede observar como el denunciado manipula la picana eléctrica.

Un conductor denunció que este martes un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción, el mismo es identificado como el inspector Rodolfo Barrios.

Según, Fernando Gómez el hecho se registró en las inmediaciones del Banco Nacional de Fomento (BNF), sobre las calles Independencia Nacional y Oliva, microcentro de Asunción, en u intenso tráfico.

Relató que fue con su padre para realizar algunos trámites y que realizó varias vueltas mientras aguardaba la salida de su acompañante, cuando en un momento dado, circulaba por la calle Independencia Nacional con intención de cruzar Oliva para pasar frente al banco.

Sin embargo, un ómnibus le tapó la visual y decidió esperar que el bus circule para volver a cruzar. “Empecé a escuchar silbatazos y me percaté de que un PMT venía arribando hacia el frente del Banco de Fomento con el silbato a full, haciendo señas, intuí que era para mí, para que yo pase, pero no quise pasar porque si pasaba rápidamente tenía miedo que un auto o una moto se adelante al colectivo y ocasione un accidente”, declaró.

Posterior a eso se acercó al inspector que no paraba de insultarlo, indicó que lo trató de imbécil por no acatar inmediatamente la orden.

“Cuando me acerco él, no sé si se asustó, no sé que le pasó en la cabeza, pero lleva la mano hacia atrás, ahí le pregunto qué va a sacar y saca una picana eléctrica, me quedé tan sorprendido de que porte una picana eléctrica un PMT. Automáticamente saco mi teléfono y le comienzo a grabar, en ese momento en que estaba mirando mi teléfono él mete la picana en mi estómago, ahí fue el primer impacto que me dio”, relató.

El hecho fue grabado y denunciado en la Comisaría 3ª Metropolitana.