Afirman que alias "Mbururu" no está habilitado para jurar como senador

Legisladores afirmaron que Rafael Esquivel, alias Mbururu, acusado en un caso de abuso sexual a menores, no puede jurar como senador mientras siga en la cárcel y no aclare su situación procesal.

Un amplio debate ya generó en la ciudadanía el caso de Rafael Esquivel, alias Mbururu, quien fue electo senador con 51.397 votos, en representación del Partido Cruzada Nacional, liderado por Paraguayo Cubas.

El hombre cuenta con prisión preventiva tras ser imputado por supuesto abuso sexual de niños y, además, tiene otros procesos por tentativa de homicidio, toma de rehenes, invasión de inmuebles y violencia intrafamiliar.

Varios legisladores de la Cámara de Diputados que fueron reelectos en estas elecciones 2023 y tienen que jurar el próximo 1 de julio ya adelantaron que están en contra de que Mbururu jure como senador.

La parlamentaria Kattya González, manifestó su oposición al juramento y sostuvo que el Senado siempre tuvo "autonomía deliberativa delegada", por lo que se evitará que asuma el cargo.

El diputado cartista Basilio Bachi Núñez, se opuso rotundamente a que el miembro de Cruzada Nacional asuma el cargo electivo hasta tanto no se aclare su situación procesal.

"No debe asumir una banca por todos los antecedentes. No estamos hablando solamente de un hecho de abuso, que la fiscala tiene las pruebas concretas, pero tenemos otros casos de violencia familiar, de todo. Entonces, hasta que no se aclare eso no debe asumir; atenta directamente contra la familia", aseveró.