Adictos vaciaron la vivienda de un hombre en Capiatá

Malvivientes vaciaron la vivienda de un hombre en Capiatá e incluso le robaron e medidor de la ANDE. La víctima criticó que no le dejaron entrar a la Fiscalía para hacer su denuncia por estar "en shorts".

Un hombre fue víctima de unos supuestos adictos que entraron a su vivienda y se llevaron todo lo que pudieron, incluido su medidor del suministro de electricidad.

El hombre quedó prácticamente con lo que llevaba puesto y criticó que en la Fiscalía zonal no le dejaron entrar para hacer su denuncia ya que se encontraba "en shorts".

"Me fui a la Fiscalía y no me dejaron entrar porque quería que me vaya con un pantalón largo y les dije, ¿cómo si me robaron todo?", lamentó el hombre.