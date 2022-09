Abuso en colegio: Madre de la víctima cuenta a detalle la pesadilla

Madre relató entre lágrimas los momentos de terror que vivió su hijo menor de edad, víctima de abuso sexual por parte de otros alumnos en un colegio privado de la ciudad de Lambaré.

La madre del niño de 7 años, que fue víctima de abuso sexual en un colegio privado en la ciudad de Lambaré, recordó los momentos de terror que vivió su hijo desde que era víctima de acoso escolar hasta que fue abusado por otros alumnos adolescentes.

Relató que su hijo, desde que salió del portón de la institución, estaba "caminando lento, trastrabillando el zapatito". Dijo que el guardia le alzó al vehículo y él subió sin saludarla, lo que le llamó bastante la atención.

Comentó que lo vio triste y le preguntó qué le pasaba, porque era la primera vez que asistía al colegio sin su hermano, y el pequeño le dijo que no quería hablar.

Una vez que llegaron a su domicilio fueron al sanitario y su hijo le dijo que no quería bañarse, que solo deseaba ver la tele y acostarse al lado de su hermanito. Ante esto, su madre insistió y le prometió que el aseo iba a ser rápido, por lo que el pequeño aceptó.

"Entramos a bañarnos, él sabe higienizarse solo, yo le ayudo con el agua y, cuando llegamos a las partes fundamentales, él dijo 'ahí no' y se tapó, 'ahí no, mamá', me dice, cosa que nunca pasó. Yo le dije '¿por qué ahí no?, ya tenés jabón, te tengo que ayudar' y yo ya sentí algo, porque era esa parte. Entonces le dije 'tengo que mirar, ¿te puedo mirar?, vamos a enjuagar, yo te voy a ayudar, y ahí veo que están las lesiones que tiene. Entonces le enjuagué, le envolví con la toalla y le senté en el inodoro", contó entre lágrimas.