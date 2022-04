Abogado chocó contra taxista y no se hace cargo de los daños

Un taxista está hace más de un mes sin poder trabajar, luego de que su vehículo quedara destrozado tras un accidente ocasionado por un conductor en estado etílico en Capiatá.

Un trabajador, adulto mayor, relató con tremenda impotencia como su único sostén diario quedó prácticamente inservible.

Contó que el pasado 20 de febrero de este año, un domingo, mientras se encontraba en su parada en horas de la mañana, fue impactado por otro automovilista.

De acuerdo a los vídeos con que cuenta y la afirmación de testigos, el hombre identificado como José Augusto Goetz, abogado y funcionario público, estaba prácticamente inconsciente, con una conservadora repleta de bebidas alcohólicas, muy a pesar de ello no fue sometido al alcotest.

A más de un mes del hecho, el conductor no se responsabiliza de los daños y la víctima no puede trabajar y sigue sin poder llevar el pan de cada día a su familia.

El hombre declaró a Fiscalía no agiliza el caso y no obtiene respuestas; "Me siento impotente, ya no sé dónde recurrir, voy a la Fiscalía y no tengo respuestas, soy de la tercera edad, dónde voy a conseguir trabajo y tengo hijos a quien mantener", lamentó.