Abatidos en el Norte: "Este operativo no es resultado para nosotros"

La familia Denis indicó que no hubo resultados o indicios sobre el paradero de su padre luego de que tres miembros de un grupo criminal cayeran abatidos en Amambay.

Beatriz Denis se reunió con autoridades responsables del operativo de avistamiento de 8 miembros en el Cerro Guazú y posterior enfrentamiento en donde cayeron abatidos tres miembros de un grupo criminal del Norte.

Ella comentó que entre las evidencias, como cuadernos, mochilas y demás, no había indicios sobre el paradero de su padre, el exvicepresidente Óscar Denis quien está desde hace 76 días secuestrado.

"En principio papá no estaba con las personas avistadas. Entre lo incautado no hay nada en relación a papá, no hay información o no se sabe dónde lo tienen escondido", continuó Beatriz.

La angustia y la impotencia continúan, y el día que haya algún dato esperanzador o la noticia de un rescate, recién ese día los familiares de Óscar, Edelio Morínigo y Felix Urbieta podrán hablar de resultados.

En la noche del viernes, un grupo de criminales armados en el norte fueron avistados por soldados de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en la zona de Cerro Guazú en el departamento de Amambay. Cuando les ordenaron detenerse, los sospechosos abrieron fuego. Las fuerzas de seguridad se defendieron y cayeron abatidos Lucio Silva, Rodrigo Argüello y Esteban Marín López.