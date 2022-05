Abaí: Encuentran cuerpo de una mujer con doce heridas de arma blanca

El cuerpo sin vida de una mujer, identificada como Elva Edith Bogado Riveros, de 39 años de edad, fue encontrado este lunes por un familiar en la compañía Capiitindy del distrito de Abaí en el departamento de Caazapá.

Una comerciante de la compañía Capiitindy del distrito de Abaí fue asesinada dentro de su vivienda recibiendo 12 puñaladas. Se presume que el autor sería del entorno familiar de la víctima.

El fiscal José Núñez, quien intervino en la causa, dijo que el cuerpo de la mujer tiene 12 heridas de arma blanca en diferentes partes como pecho, brazos y cuello. Aparentemente la víctima intentó defenderse, debido a que se encontró sangre en el piso de la habitación y también en el de la sala.

Según los agentes policiales intervinientes, no se dar hipótesis sobre el móvil del asesinato, pero no descartan posibilidades de que sea por cuestiones sentimentales ya que no encontraron indicios de que haya sido con fines de robo.

La mujer contaba con un negocio tipo despensa y ropería, pero tampoco los familiares pudieron detectar faltantes.