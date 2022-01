64 fallecidos y 5.724 nuevos contagios por covid-19

El Ministerio de Salud Pública reportó 5.724 nuevos casos de Covid-19 y 64 muertes en su informe emitido este jueves.

Además, registraron 64 muertes, de las cuales 31 eran mujeres y 33 eran varones. Uno tenía de 0 a 19 años; cuatro estaban entre los 20 y 39 años, siete entre los 40 a 59 y 52 con 60 años o más.

Según el informe, 16 estaban vacunados con dosis completas, 16 con una dosis y 32 sin ninguna. El total de fallecidos por Covid-19 aumentó a 17.176.

Asimismo, la cartera sanitaria indicó que hay 1.001 internados por coronavirus, de los cuales 176 están en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI). De acuerdo con el reporte oficial, 82 no están vacunados, 61 tienen dos dosis y 33 solo una.

Por otro lado, se registraron 4.190 nuevos recuperados, con lo que el total de personas que superaron el virus trepó a 480.315.

El Ministerio de Salud Pública espera la llegada de 500.000 dosis de CoronaVac para poder iniciar la vacunación en niños de 5 a 11 años, antes de que comience el año lectivo.

Igualmente, este miércoles el Congreso sancionó el proyecto de ley que extiende la vigencia de la Ley de Emergencia Sanitaria por el Covid-19. Falta que el Ejecutivo decida promulgar el texto enviado desde el Parlamento.

64 fallecidos. Total: 17.176

0 a 19 años: 1 (no vacunado)

20 a 39 años: 4 (1 dosis completa, 3 no vacunados)

40 a 59 años: 7 (3 dosis completa, 1 dosis incompleta, 3 no vacunados)

60 años y más: 52 (12 dosis completa, 15 dosis incompleta, 25 no vacunados)