25 años viviendo el Fútbol como hay que vivirlo, A lo Grande

El gran equipo de Fútbol a lo Grande festeja sus 5 años. Se lanzó una campaña conmemorativa al respecto.

Este viernes fue lanzada la Campaña Conmemorativa “25 Años de Fútbol a lo Grande”, espacio deportivo emitido por Radio Monumental 1080 AM de lunes a sábados de 11:30 a 14:00, y por Telefuturo los domingos de 23:00 a 00:00 liderado por el renombrado relator y periodista Arturo Máximo Rubín.

El programa dio su primer inicio en el año 1996 desde la frecuencia 920 AM de Radio Nacional del Paraguay, para transitar posteriormente en la emisora 650 AM por dos años desde el '97 al '98, agregando además que en 1998 transmitió en dúplex con Radio Libre 1200 AM, migrando luego a Radio Primero de Marzo 780 AM desde 1999 al 2012 y quedando desde el 2013 a la actualidad en la 1080 AM.

En 25 años, Fútbol a lo Grande recorrió 6 Copas Mundiales, 25 Copas Libertadores de América y más de 50 torneos locales. Fueron 25 años cargados de historias bajo el emblema del deporte Rey, en vivo y en directo desde los lugares más míticos, como el Maracaná de Río o el Monumental de Buenos Aires; transmitiendo emoción en cada relato.

El ciclo fue emitido inicialmente al mediodía y en la siesta, desde las 12:00 hasta las 14:00 hs, pero desde su llegada a Monumental 1080 AM en el año 2013, el espacio se amplió 30 minutos, conformando un nuevo horario de 11:30 a 14:00 e incorporando una segunda entrega denominada “El Extra de Fútbol a lo Grande” emitida en dúplex por Monumental 1080 AM junto a Noticias Paraguay de lunes a viernes de 18:00 a 19:30.

El equipo de Fútbol a lo Grande, en su temporada 2021, está conformado por Arturo Máximo Rubín, junto a Ricardo Mendoza, Alfredo Mendoza, Francisco López, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Luís Paredes, Fabián Sanabria y Víctor Raúl Peralta.

Radio Monumental 1080 AM festeja un año más de los gloriosos relatos, agradeciendo a los fieles seguidores y nuevos adherentes, donde alberga con orgullo tanto el programa radial como las transmisiones, uniéndose a los merecidos festejos del 25 aniversario.

Veinticinco años viviendo el fútbol como hay que vivirlo… ¡a lo grande!