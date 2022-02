23 nuevos fallecidos por covid

La cartera de Salud informó este domingo, que hay 1.890 nuevos infectados por coronavirus y 23 nuevos decesos, totalizando 17.905 muertes a causa de la pandemia.

El Ministerio de Salud Pública reportó que tras evaluarse 6.265 muestras, 1.890 dieron positivo al virus, de esta forma el total de casos confirmados en lo que va de la pandemia trepa esta noche a 624.475.

Anunció 23 muertes, de los que siete eran mujeres y 16 eran varones. Uno, no vacunado, estaba entre los 20 y 39 años, dos no vacunados entre los 40 y 59, mientras que 20 (ocho con dosis completa, cinco con dosis incompleta y siete no vacunados) tenían 60 años o más.

Lamentablemente el número de víctimas fatales de esta enfermedad llega ya a 17.905 en nuestro país Además, hay 1.010 internados, 194 están en una Unidad de Terapia Intensiva.

De los pacientes graves, 83 no están vacunados, 68 completaron el esquema y 43 tienen una sola dosis. Hay 5.056 nuevos recuperados, con lo que el total de personas que superaron el covid llega a 572.746.