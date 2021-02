200 familias aisladas por desborde de río en Tobatí

Al menos 200 casas son las afectadas en el asentamiento Coronillo, tras el desborde del río Pirebebuy a causa de las intensas lluvias.

De acuerdo al reporte son 200 familias las afectadas por las inundaciones, específicamente en asentamiento Coronillo en límite de Tobatí y Arroyos y Esteros.

Piden una urgente intervención de la SEN, debido a que están completamente aislados por el agua y prácticamente lo perdieron todo. Uno de los pobladores manifestó que en sus 56 años nunca vio en la zona algo similar.

En el lugar no puede ingresar ni siquiera camiones de gran envergadura, por lo que la capilla funciona como el único albergue, puesto que no fue alcanzada por las aguas. Afortunadamente no se registran pérdidas humanas, pero sí cuantiosos daños.