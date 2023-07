“Vergüenza venderse a la primera”, alega Yolanda sobre Zenaida

Yolanda Paredes, líder de Cruzada Nacional en el Senado, aludió a que Zenaida Delgado vendió su voto a favor de los cartistas y calificó el hecho como “una vergüenza”.

La senadora Yolanda Paredes, líder de la bancada de Cruzada Nacional en el Senado y esposa del ex presidenciable Paraguayo Cubas, se pronunció nuevamente este lunes respecto a la actitud de su par Zenaida Delgado, quien votó a favor del cartista Silvio Beto Ovelar para la presidencia del Congreso Nacional.

Al respecto, sostuvo que más que estar enojados, se encuentran decepcionados por su decisión y su actitud al momento en que fue escrachada, por lo que le retiraron toda la confianza.

“Venderse en la primera oportunidad no puede ser”, expresó de forma tajante, al tiempo que calificó el caso como “una vergüenza”.

“Yo me caigo de la vergüenza y hoy tengo que dar la cara por esta señora y su voto. No puede ser que una persona que ha sido expulsada del país por un sistema económico corrupto y opresor, hoy tenga que volver a votar por estos mismos hombres miserables que han destruido nuestra República. No puede ser que esta gente se tenga que doblegar en el primer intento”, manifestó Paredes.