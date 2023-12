“Que termine el amigo con derecho” para evitar VIH, pide diputada

La diputada María Constancia Benítez del PLRA pidió durante su discurso en la Cámara de Diputados que “termine el famoso amigo con derecho”, para evitar contagios del VIH.

“Que termine el famoso amigo con derecho, eso nos lleva todo mal señor presidente. El amigo con derecho ¿qué hace?, que esta noche pueden pasar tranquilamente y si mañana te he visto no me acuerdo”, expresó la diputada María Constancia Benítez.

La legisladora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) advirtió que “es un peligro eso de no tener pareja estable” y estar minados en un porcentaje muy alto con personas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Manifestó que “es triste” porque si el paciente no tiene los antirretrovirales y si no los utiliza “ese va caer el famoso Sida y va morir de cualquier infección oportunista”.

El pedido fue dirigido especialmente a todos los jóvenes, según dijo.