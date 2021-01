"No hubo planificación para adquirir las vacunas contra el covid"

El doctor Mateo Balmelli se refirió este viernes hacía la adquisición de las vacunas para el coronavirus. "No dicen nada nuevo, porque no saben qué van a decir, no hubo planificación", declaró.

El conocido médico se refirió este viernes hacía la gran incertidumbre acerca de la llegada de la vacuna para paliar el virus en el país, responsabilizó a la falta de comunicación y planificación. Indicó que el actuar de las autoridades sanitarias se fueron dando al paso de que conocían la enfermedad. "No hubo una planificación a futuro, en miras a que la pandemia, que sueles durar de 2 a 3 años", comentó. Por otro lado criticó plenamente el encierro prematuro por la pandemia y la habilitación a destiempo. "Comenzaron a abrir todo, cuando los casos se multiplicaban", expresó. Por otro lado comentó que la culpa de los principales dirigentes del Ministerio Salud recae al no haber hablado y actuado a tiempo. 

Publicidad

Si usted comenta utilizando una cuenta de Facebook, la información de su perfil (trabajo/empleador/localidad) puede ser visible en su comentario dependiendo de sus ajustes de privacidad. Si la casilla "Publicar en Facebook" ("Post to Facebook" en inglés) se encuentra seleccionada, su comentario será publicado en su perfil de Facebook en adición a Paraguay.com