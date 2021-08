“No es legal despedir a trabajadores ante negativa de vacunarse”

El especialista en empleo Enrique López, declaró que empresarios no pueden despedir a sus trabajadores ante negativa de vacunarse. “No se los puede obligar es ilegal, el diálogo es el camino”, declaró.

Enrique López comentó en conversación con La Lupa, que son varias las empresas que instan a sus trabajadores a acceder ala vacuna anticovid, y que eso está bien. Sin embargo, puntualizó que la propia constitución avala la libertad de elegir del trabajador.

“Si dicen que el que no presenta su carnet probatorio lastimosamente no puede continuar que prepare sus cosas y se vaya, eso ya es una coacción y no es legal”, puntualizó el especialista.