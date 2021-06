"Nenecho" Rodríguez: "Yo voy a hacer equipo con los colorados de bien"

El candidato a intendente por la ANR, Óscar Rodríguez se refirió hacía la victoria obtenida y habló que la unidad republicana será con colorados de bien que apuesten por una ciudad mejor.

Óscar Nenecho Rodríguez habló para NPY tras ser electo como candidato a la intendencia en Asunción por el partido colorado Expresó que en un principio no sentía contundente su victoria, sin embargo con el correr de las horas el calor ciudadano lo hacía sentir más seguro.

Rodríguez, busca ganar la pulseada a la intendencia, y seguir con sus proyectos que lleva adelante desde que asumió el cargo en la comuna asuncena tras la salida de Mario Ferreiro.

Al ser consultado sobre el apoyo de líder de honor colorado, Horacio Cartes, comentó que el mismo le ofreció su apoyo absoluto desde un principio y fue a cambio de nada.

"Él (Cartes) me dijo: Nosotros vamos a acompañar tu proyecto a cambio de nada. Si yo te llego a pedir, te autorizo a que me digas Horacio, esto no es lo que habíamos acordado", expresó.

Asimismo, vio bien la propuesta de quien solo hace unas horas era su principal contrincante; Dani Centurión, señaló que trabajará en unidad, con todos los colorados de bien. "Yo voy a hacer equipo con los colorados de bien. Los que quieran construir una ciudad mejor, van a ser mis aliados".