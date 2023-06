"Mi hija vivía casi enjaulada", alega madre de joven asesinada

La madre de la mujer que fue hallada sin vida bajo un puente en la ciudad de Itauguá, contó que la pareja de la víctima la maltrataba físicamente de forma constante y que la tenía “prácticamente enjaulada”.

Olga Fernández, la madre de Gianina Luján Frutos Fernández, la joven de 22 años que fue hallada muerta en un arroyo de la zona de Mbocayaty, de la ciudad de Itauguá, Departamento Central, reveló la trágica forma en la que aparentemente vivía su hija al lado de su pareja.

Manifestó que su hija salió de la casa hace cerca de tres años y se fue a vivir a un alquiler con su pareja, con quien tenía un hijo de dos años y un mes que ahora queda huérfano.

Afirmó que siempre notó que la joven era víctima de violencia física, debido a que veía rastros de moretones en el cuerpo de Gianina, pero que la joven siempre lo negaba y le aseguraba que el muchacho la quería demasiado.

“Yo le decía que ese es un amor enfermizo y que el muchacho solamente le utilizaba, ella estaba totalmente incomunicada. Hace más de un año que no hablaba con mi hija, él le mandó bloquearme porque yo le decía que no le convenía, que no es un buen tipo. Él tenía un teléfono solo para su comodidad y le pone en ese dos chips, uno de mi hija y otro de él, totalmente controlada”, denunció entre lágrimas.