"Mecánico de oro" recibe sentencia de 2 años y 6 meses

El Tribunal de Sentencia condenó este jueves a Miguel Ángel Carballo, conocido como el mecánico de oro a más de 2 años por enriquecimiento ilícito, se sospecha que el mismo era prestanombre del ex senador Víctor Bogado.

El Ministerio Público había solicitado la condena de seis años y seis meses de prisión para Carballo, sin embargo el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Elsa García, Víctor Medina y Olga Ruiz determinó una sentencia 2 años y 6 meses por el hecho punible de enriquecimiento ilícito.

El fiscal Luis Piñanez indicó que no se puede descartar que sea apelada la pena, de ser así el mecánico de oro estaría tras las rejas solo los seis meses dictados.

Para el Ministerio Público, Carballo no logró justificar los movimientos de dinero que realizaba, que no coincidían con el salario que percibía. Se habla de una diferencia de al menos G. 4.000 millones. Se sospecha que el mismo era prestanombre del ex senador Víctor Bogado.

Los datos: Carballo trabajó en el cargo público desde el 2007 como asistente, en el Mercado 9 de Asunción, por lo que cobraba mensualmente G. 1.800.000, siguiendo en la misma función su sueldo ascendió rápidamente a G. 2.300.000.

Sin dejar de ser funcionario público en el 2008 inició una empresa con Lourdes Cuellar Velázquez denominada Rocket, con una inversión de socio de G. 5.000 millones, distribuidos en 50 acciones de capital, cuyo valor ascendía a G. 100 millones cada una.

Ese mismo año, Carballo ascendió a jefe de Transporte y Talleres de la Municipalidad de Asunción, con un salario de G. 3.000.000. Además, fue beneficiado con dos ascensos en poco tiempo y alcanzó el salario mensual de G. 5.500.000 en un cargo de director.