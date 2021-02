"Me cansé de tener miedo y por eso denuncio", relata mujer

Mujer forzada a subir a una camioneta por su pareja, decidió contar la verdad y hacer pública su denuncia. "Yo corrí y pedí auxilio, pero me alcanzó y me llevó contra mi voluntad".

Lorena Torres dio su versión sobre la noche en que fue obligada por su pareja y otro hombre a subir a un rodado, hace como un mes atrás. Desde un sanatorio privado se dispuso a dar su versión sobre la noche de horror que vivió y que en ese momento no realizó la denuncia por miedo y por recibir mucha presión.

"Ahora quiero hacer pública mi denuncia, porque me cansé y tengo miedo que se vuelva peor", expresó Torres. Sostuvo que solo mantuvieron una relación de 3 y que a los dos él había desarrollado un carácter con suma violencia, donde la maltrataba física y psicológicamente.

Explicó que esa noche ellos mantuvieron una fuerte y discusión y que ella decidió bajar de la camioneta, pero que el hombre en compañía de su amigo la siguieron y la forzaron a subir llevándola a un hotel en contra de su voluntad.

"Yo corrí, estaba pidiendo auxilio, y ellos llegaron, les dije no, no por favor, pero me llevaron", lamentó la mujer. Explicó que luego de eso fueron hasta un hotel en Yguazú donde se volvió a repetir un episodio de violencia, donde supuestamente su pareja alucinaba cosas, presuntamente bajo efectos de la droga y motivado por celos enfermizos.

Explicó que el hombre cuenta con prisión domiciliaria y que tienen orden de alejamiento, pero que de igual forma la casa de distintos números, escribiéndole todo el tiempo.